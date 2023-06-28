'Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un kardeşini öğrenince çok şaşıracaksınız. Meğer abisi kadar ünlüymüş

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Polat’ın sağ kolu Memati’ye hayat veren Gürkan Uygun performansı ile büyük beğeni kazanmıştı. Sevilen oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanların ağızları açık kaldı.

'Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un kardeşini öğrenince çok şaşıracaksınız. Meğer abisi kadar ünlüymüş

Editör: Osmancan EROK

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, İstemi Betil gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi’nde Memati karakterine Gürkan Uygun hayat veriyordu.

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Replikleri ile hafızalara kazınan Uygun’un kardeşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı.

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Şimdilerde 49 yaşında olan Gürkan Uygun en son Teşkilat dizisinde rol aldı. Gürkan Uygun'un kardeşi de abisi gibi oyuncu olmayı tercih etti.

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Ünlü ismin kardeşi olan Volkan Uygun, Payitaht Abdülhamit, Söz, Şahsiyet, Kurtlar Vadisi gibi birçok yapımda rol aldı.

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Volkan Uygun şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor.

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