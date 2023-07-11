Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı. Onu hiç böyle görmediniz

Bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Memati karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı. Onu hiç böyle görmediniz

Kurtlar Vadisi hala popülerliğini korurken dizideki oyuncuların son halleri ve yıllar içindeki değişimleri de çok konuşuluyor.

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Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Raci Şaşmaz, Kenan Çoban ve Gürkan Uygun gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Memati karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gürkan Uygun'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı.

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Uygun'un, Yıldız Tilbe'nin dillere pelesenk olan şarkısı 'Vazgeçtim'de oynadığını duyanlar çok şaşırıyor.

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Ünlü oyuncu Yıldız Tilbe'nin 1995 yılında çıkan Vazgeçtim şarkısının klibinde rol almış.

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İKİ KİRA PARASI KAZANMIŞ

Ünlü oyuncu daha önce katıldığı bir programda 'Vazgeçtim' klibinden iki kira parası kazandığını da açıklamış.

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