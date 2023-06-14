Kurtlar Vadisi'nin efsanesinden kötü haber

Alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Şekip Taşpınar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kurtlar Vadisi'nin efsanesinden kötü haber

Kurtlar Vadisi dizisindeki ’Cevat Akarsu’ rolüyle tanınan Şekip Taşpınar (54), Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. ’Beyaz Gelincik’, ’Kurtlar Vadisi’, ’Behzat Ç.’, ’Tek Başımıza’, ’Karadayı’, ’Şefkat Tepe’, ’Cesur Yürek’, ’Arıza’, ’Arka Sokaklar’, ’Teşkilat’, ’Yürek Çıkmazı’, isimli dizi ve Sinema filmlerinde rol alan Şekip Taşpınar’ın yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtildi.

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Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Hekimlerimiz hastamızı toparlamak için uğraşmaktadır. Sahte içki tüketiminin ne kadar zararlı olduğunu ve herkesin bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyorum. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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EŞİNDEN ’HADİ UYAN, HAZİRANDA ÖLMEK ZOR’ PAYLAŞIMI

Şekip Taşpınar’ın eşi Berna Taşpınar sosyal medya hesabından, "Benim canım sevgilim, hadi artık. Bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar. ’Minik’, ’Pıtı’, ’Kömür’, ’Beşiktaş’, ’Balım’, ’Asi’, ’Beyak’, ’Coci’, ’Müdür’, ’Tostos’ ve ’Çok zayıf, bu ölür, benim bunu yaşatmam lazım’ diye aldığın benim onun adını ’Cino’ koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilim. Hadi uyan, haziranda ölmek zor. Seni çok seviyorum" paylaşımında bulundu. (DHA)

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