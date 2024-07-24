Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının, milletin iradesini yansıtan önemli bir adım olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Kurtulmuş'tan ‘Ayasofya’ paylaşımı

Sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaşan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılması, milletimizin iradesini yansıtan bir adım olarak tarihe geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan bu kararla, medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’un ve ülkemizin dünya tarihindeki yeri bir kez daha pekişmiştir. Bu vesileyle, Ayasofya'nın ruhunda barındırdığı barış ve huzur mesajının tüm dünyaya yayılmasını temenni ediyorum."

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