Zayıflamak isteyenler bardak bardak içiyor. Mucize karışım vücutta toksinden ödemden eser bırakmıyor

Yeşil çay, limon ve maden suyu karıştırarak hazırlayabileceğiniz bir kür, metabolizmanızı canlandırarak yağ yakmanıza yardımcı olur. Bu üçlü, doğal ve hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan bir detoks etkisi oluşturur.

Detoksun nasıl yapıldığı haberimizde...

Yeşil çay, kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği popüler bir diyet çayıdır. Düzenli olarak içildiğinde, vücuttaki yağ oranını azaltmada etkilidir. Limon ve maden suyu ile birlikte içildiğinde ise bu etki daha da artar. Yeşil çay, limon ve maden suyu kürünü uyguladığınızda kısa sürede kilo kaybettiğinizi görebilirsiniz. Ancak bunun için beslenmenize de dikkat etmeniz gerekir.

Sağlıklı zayıflama yöntemleri: Kilo vermek için sadece yeşil çay kürü yeterli değildir. Aynı zamanda sağlıklı ve düzenli bir beslenme programı uygulamalı ve her gün spor yapmalısınız. Böylece hem formunuzu koruyabilir hem de istediğiniz vücuda sahip olabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız yeşil çaylı detoks tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

YEŞİL ÇAYLI LİMON VE MADEN SUYU KÜRÜ NASIL YAPILIR?

İşte yağ yakıcı ve detoks etkili yeşil çay, limon ve maden suyu karışımı…

YEŞİL ÇAY KÜRÜ TARİFİ:

MALZEMELER:

1 şişe maden suyu 2 tatlı kaşığı yeşil çay Yarım limon Yarım litre kaynar su YAPILIŞI: Yarım litre suyu kaynatın ve içine yeşil çayı ekleyip 10 dakika demleyin. Sonra yarım limonun suyunu sıkın ve kabuğunu da demliğe atın. Maden suyunu da karışıma ilave edip çayınız hazır olsun.

Günde 2-3 bardak ara öğünlerde içebilirsiniz. Düzenli kullanımda yağ yakımını hızlandırır. Bu nedenle kürü her gün taze olarak hazırlayın ve aksatmayın.

YEŞİL ÇAY KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Yeşil çay: İştahı azaltır ve metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Maden suyu: Maden suyunda bulunan mineraller kilo vermeye yardımcı olur. Aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği önler. Limon: Vücuda enerji verir ve yağ yakımını destekler.

KİLO VERMEK İÇİN BAŞKA BİR YEŞİL KÜR TARİFİ

Malzemeler: Yarım yeşil elma Yarım limon suyu 1 su bardağı yeşil çay 1,5 su bardağı soğuk su 1 tutam tarçın yapılışı:

Yeşil çayı demleyin ve soğumaya bırakın.

Yeşillikleri yıkayın ve küçük küçük doğrayın. Derin bir kaba koyun.

Yeşil elmayı da doğrayın ve üzerine yarım limon suyu ve tarçın serpin.

Yeşil çayı ve soğuk suyu karıştırın ve yeşilliklerin üzerine dökün. Afiyet olsun… NOT: Kahvaltıdan yarım saat önce tüketin. (Kürü içeceğiniz zaman yapın, önceden yapmayın)