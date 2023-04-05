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Kanserde erken teşhis için tarama programlarına katılma önerisi

Prof. Dr.Çetin, "Kanserden daha çok, geç kalmaktan korkmamız gerekiyor. Erken teşhis çok önemli. Erken tarama programlarına katılmamız gerekiyor." dedi ve uyarılada bulundu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 07:38
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Uzmanından Kanserde erken teşhis için tarama programlarına katılma önerisi

Kanserde erken teşhis için tarama programlarına katılma önerisi
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Editör: Erkavim Yıldırım

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çetin, AA muhabirine açıklama yaptı. Açıklamada, kanserin toplumda oldukça yaygın bir hastalık olduğu belirtildi…

Türkiye'de en sık görülen kanser türünün erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanseri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bülent Çetin, kanserin nedenleri arasında sigara, alkol kullanımı, beslenme alışkanlıkları, çevresel ve ailesel faktörlerin önemli yer tuttuğunu aktardı. Çetin, her yaş grubunda kanserin görülebildiğini belirterek, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında insanlarda kanserle ilgili farkındalığın artırılmasını önemsediklerini vurguladı.

Basit önlemlerle insanların kendisini kanserden koruyabileceğini anlatan Prof. Çetin, ilk adımın doğru beslenme, ikinci adımın ise sigarayı bırakmak olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Sigara içilmezse çoğu kanser önlenebilir. Yani baş boyun kanserlerinde ve mesane kanserlerinde bu hastalara baktığımız zaman hepsi sigara kullanmış hastalar. Büyük bir kesimde, yüzde 80'i, yüzde 90'ında en önemli şey sigara. Yani burada basit şeylerle kendimizi aslında koruyabiliriz. Beslenme alışkanlıklarımız... Yani aslında kendimizde de çok iş bitiyor."

"KANSER TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak insanların bu konuda korkulara sahip olduğunu söyleyen Çetin, sözlerine şunları ekledi:

"Kanser dediğimiz zaman insanlarda bir korku oluşuyor. Ama şu anda biz kanserde oldukça iyi sonuçlar alıyoruz Türkiye'de. Türkiye'de de şu anda çoğu hastamıza her türlü tedavi yöntemleri, gerek cerrahi olsun gerek radyoterapi gerek kemoterapi gerek hedefe yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Kanser tedavi edilebilir hastalıktır. Çoğu hastalıklarda gençlerde özellikle testis tümörlerinde, lösemilerde, lenfomada biz kür sağlıyoruz. Çocukluk çağı kanserlerinde de tamamen kanserinden hastayı kurtarabiliyoruz. Bizim de böyle takip ettiğimiz çok sayıda hastamız var.
Kanserden daha çok geç kalmaktan korkmamız gerekiyor. Erken teşhis çok önemli. Erken teşhis içinde ne yapmamız gerekiyor toplum olarak? Erken tarama programlarına katılmamız gerekiyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığının uyguladığı tarama programları var. Standart tarama programları var. Mesela belli bir yaştan sonra işte 50 yaşından sonra mutlaka gizli kan testi yaptırmak yılda bir kere gerekiyor. Bayan hastalar 40 yaşından sonra yılda bir kere mamografi yaptırmalı, kendi meme muayenesini öğrenmeli. Hastaların bir kısmının da daha çok kendi meme muayenesini yapması gerekiyor. Bu da oldukça önemli bir yöntemdir. Çünkü ne kadar erken yakalarsanız o kadar çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Kolon kanserinde gizli kan veya kolonoskopi 50 yaşından sonra."

AA

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