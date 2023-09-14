Kuruçeşme’de Ebru Yaşar fırtınası. Biletler günler öncesinden tükendi

TV100'de yer alan bilgilere göre, Kuruçeşme Açıkhava'da Ebru Yaşar fırtınası esti. Biletleri günler öncesinde tükenen konserde Ebru Yaşar geçmişten günümüze hit olan repertuarı ile yine unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı. Yaşar’a konsere özel dansçılar eşlik ederken, ritim davul şovla seyirciler konser başlamadan coştu.

"DOĞU VE BATI SENTEZİ YAPTIM"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt veren Ebru Yaşar, "Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Her sahnemde olduğu gibi yine heyecanlıyım. Seyirci ile buluşmak bana büyük mutluluk veriyor" diyerek mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi.

Sahne kıyafeti ve takıları ile dikkatleri üzerine çeken Yaşar, "Doğu ve Batı sentezi yaptım. Sevgili Pınar Kerimoğlu, elbisemi dikti. Kayınvalidem tarafı da takılarımı gönderdi" dedi.

YENİ ALBÜM GELİYOR

Yeni albüm çalışmaları devam eden Yaşar’a "Bu akşam özel bir şarkı sürprizi olacak mı?" burada sorusu yöneltilirken, “Bugün burada sürprizim olmayacak çünkü yer kalmıyor. Kendi hit şarkılarımı söylüyorum burada. Bir kaç tane de arkadaşlarımın şarkılarına yer verdim. Ama şunun müjdesini vereyim. Kış aylarında albüm geliyor" diyerek hazırlık aşamasında olduğunu dile getirdi.