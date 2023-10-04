Ebru Yaşar yeni şarkısıyla rekor kırdı. 3 günde milyonlarca kez izlendi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yaz sezonunu yoğun bir konser temposunda geçiren ünlü sanatçı Ebru Yaşar, yeni single çalışması olan "Kehribar" adlı şarkısına Burak Bulut ile düet yaptı.

Ebru Yaşar, Burak Bulut ile seslendirdiği 'Kehribar' adlı şarkı pazar günü tüm dijital platformlarda yerini alırken kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

Ebru Yaşar ve Burak Bulut’un büyük beğeni toplayan ve müzikseverlerin ilgi gösterdiği şarkı tüm dijital platformlarda milyonlarca dinlemeye ulaşarak müzik listelerini altüst etti.

Çok beğenilen single, ilk üç günde rekorlar kırdı milyonlara ulaştı. Şarkı, tüm müzik listelerinde zirvede yer aldı.