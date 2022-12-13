Kurucusunun 6 yaşındaki kızını evlendirdiği Hiranur Vakfı'nın lise öğrencilerine mesaj göndererek tanıtım yaptığı ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirdiğinin ve cinsel istismar skandalının ortaya çıkması tüm Türkiye’de büyük infiale neden oldu. Gümüşel’in kızı H.K.G, 6 yaşındayken evlendirildiğini ve uzun süre cinsel istismara maruz kaldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Birgün gazetesinden Timur Soykan haberi ile ortaya çıkan büyük skandal sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık Meclis’te yaptığı açıklamada skandalı 2 yıldır bildiklerini itiraf etmişti.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİ HEDEF ALDILAR

Büyük skandalla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın lise öğrencilerini hedef alan bir tanıtım yaptığı ortaya çıktı. Vakıf, liseli gençlerin telefonlarına gönderdiği mesajda bir video paylaştı. Söz konusu videoda sarık ve cübbe giyen çocuklar görülüyor. İsmailağa Cemaati’nin vakfı videoda "Terbiyenin sırrı çocuğa saygıyla başlar uhdesinden hareketle okulu ve eğitimi bilgi ve gelecek olarak görmüştür." Vakıf ayrıca kendilerini "Hayırseverlerin iftihar ettiği bir kurum" olarak niteledi.