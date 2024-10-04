‘Kuruluş Osman’ 6. sezonuyla döndü

atv’nin merakla beklenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, 6. sezonuyla (165. bölüm) önceki akşam izleyici karşısına çıktı. Dizi, Total ve ABC’de 1. olurken AB’de ise 4. sırada yer alması dikkat çekti.

Burak Özçivit’in (Osman Bey) başrolünde olduğu dizi, 164. bölümünde nefes kesen bir sezon finali yapmıştı. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun anlatıldığı dizi, senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Bozdağ Film imzalı dizide Osman Bey ve Bala Hatun’un (Özge Törer) dörtnala at sürdüğü anlar, sosyal medya platformu X’te de geniş yankı uyandırdı. Saatlerce TT (Trend Topic) listesinde bulunan dizinin Gonca Hatun’u Belgin Şimşek ve Alaeddin Bey’i Faruk Aran da yine çok konuşulan isimlerdi.

Ayrıca diziye bu sezon Begüm Hatun karakteriyle dâhil olan Buçe Buse Kahraman’ın oyunculuğu eleştirildi. Yine kadroya İlbay rolüyle yeni katılan Ekin Mert Daymaz’ın oyunculuğuna övgüler yağdı. Bakalım, önümüzdeki günlerde dizide neler olacak?

Hatice Aslan, müziğe adım attı

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Şu sıralar Show TV’nin sevilen dizisi ‘Bahar’da Nevra Yavuzoğlu karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu Hatice Aslan, müziğe adım attı.

Hatice Aslan, Mahmut Çınar’ın önderliğinde hazırlanan ‘Kadının Türküsü 1’ isimli albüm için ‘Kadifeden Kesesi’ türküsünü seslendirdi. Şarkının düzenlemesini Hüseyin Can Pala yaptı. Oyuncu, profesyonel anlamda ilk kez bir şarkıyı seslendirerek müziğe adım attı.

10 şarkılık albüm, bugün (4 Ekim) Garaj Müzik etiketiyle yayınlandı.

İmgesel Zaman İçin Öneriler

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Denizhan Özer’in küratörlüğünü yaptığı ‘İmgesel Zaman İçin Öneriler’ isimli sergi, İstanbul Nişantaşı’ndaki Ziba Art Gallery’de ziyarete açıldı.

Sergide, çağdaş sanatın derinliklerine inen ve zamanın katmanlı imgelerini estetik bir dille yorumlayan seçkin eserler yer alıyor. Eserler, estetik ve zaman algısı üzerine yeni düşünceler geliştirirken sanatseverleri mevcut zamanın yapısına karşı duyarlı olmaya davet ediyor.

Açılışında Bedri Baykam, Bünyamin Özgültekin, Deniz Çobankent, Emel Vardar, Maryam Salahi, Resul Aytemür, Saim Erken, Seydi Murat Koç, Veysel Günay ve Zahra Mirbagheri gibi önemli ressamların yer aldığı ‘İmgesel Zaman İçin Öneriler’ sergisi, 19 Ekim’e kadar Pazar günleri hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.