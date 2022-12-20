'Kuruş ödemiyoruz' denilen projelere 12.5 milyar dolar ödendi

İktidarın bütçeden “tek kuruş” ödeme yapılmadığını iddia ettiği Kamu Özel İşbirliği projeleri (KÖİ) için 2017-2022 arasında bütçeden toplam 118 milyar lira çıktı.

CHP’nin ekonomi raporunda, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü kesin hesapları, bütçe tekliflerinden oluşturulan verileri incelendi.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, 2023’te bütçeden, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yaptırılan köprüler, otoyollar ve Avrasya Tüneli ile yap-kirala-devret modeliyle yaptırılan şehir hastanelerine toplam 102.1 milyar lira (4.7 milyar dolar) ödeneceğine dikkat çekildi. Rapora göre, bu projeler için 2017-2022 arasında bütçeden yapılan toplam ödeme ise 118 milyar lira (ilgili yılın ortalama kuru üzerinden 12.5 milyar dolar) olarak hesaplanıyor.

Bu projelere bütçeden 2024 yılında 131 milyar lira, 2025 yılında ise 140 milyar lira ödenmesi öngörülüyor. (2024 için 5.3 milyar dolar, 2025 için de 5.4 milyar dolar). Bu öngörüler, ortalama dolar kurunun 2023’te 21.5 TL, 2024’te 24.62 TL, 2025’te de 25.77 TL olmasına bağlanıyor. Rapora göre, “bütçeden tek kuruş ödenmiyor” diye tanıtılan bu projelere, bütçeden 2025 sonuna kadar toplam 28 milyar dolar ödenmiş olacak.

1.5 MİLYON İŞSİZ

Raporda işsizlik ve borçlara da dikkat çekildi. İŞKUR’un verilerine göre bu yılın ilk 11 aylık döneminde toplam 1 milyon 539 bin 616 kişi, işinden çıkarıldığı için İşsizlik Sigortası Fonu’na başvuruda bulundu. İşsizlik ödeneği almak için başvuranların sayısında geçen yıla göre 216 bin 705 kişilik artış yaşandı.