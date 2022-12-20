Dolar her gün fıstiki makam ilerliyor. Dolar bugün ne kadar yukarı çıktı

Dolar, 20 Aralık 2022 Salı günü 18.66 TL'den işlem görüyor. Kurda yatay fiyatlama devam ediyor. Dolar kurunda son 12 haftalık işlemler 18,50-18,70 bandında gerçekleşmeye devam ediyor.

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif eksi yönde 18,64 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,63-18,66 oldu. Kısa vadeli işlemlerde hareket bandının 18,50-18,70 arasında kalmaya devam etmesi beklenirken, bu bölge dışındaki fiyatlamalar yönün belirlenmesi adına önem arz etmektedir. 5,22 ve 50 günlük AO'lar 18,61-18,64 arasına sıkışmış bulunuyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.66 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.866 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 20 ARALIK 2022

Ekonomi uzmanlarının 20 Aralık 2022 Dolar yorumları: USDTRY paritesi yükselen trend içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,64 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir...