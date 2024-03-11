Kuryelik yapan üniversite öğrencisi kanalda bulundu

Kaynak: İHA
Kuryelik yapan üniversite öğrencisi kanalda bulundu
Isparta'da bir gün boyunca kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu.

Olay, Isparta'nın Akkent Mahallesi Dereboyu mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre, yaklaşık bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen üniversite öğrencisi Emirhan Göksu (20), 46 AFV 504 plakalı motosikletiyle su kanalında trafik kazası yapmış halde ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme timi, gerekli incelemelerde bulunduktan sonra Göksu'nun cansız bedenini otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın detayları üzerinde titizlikle durulmaktadır.

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