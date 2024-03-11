Kuryelik yapan üniversite öğrencisi kanalda bulundu

Olay, Isparta'nın Akkent Mahallesi Dereboyu mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre, yaklaşık bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen üniversite öğrencisi Emirhan Göksu (20), 46 AFV 504 plakalı motosikletiyle su kanalında trafik kazası yapmış halde ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme timi, gerekli incelemelerde bulunduktan sonra Göksu'nun cansız bedenini otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın detayları üzerinde titizlikle durulmaktadır.