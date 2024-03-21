Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" adı altında geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satışı ve temini sırasında suçüstü yapılan A.T., M.A. ve E.C. isimli üç şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler üzerinde arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramalarda toplamda 56 parça halinde satışa hazır 50.36 gram esrar maddesi, 51 adet uyuşturucu hap ve 23 bin 400 Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve nakit paraya el konuldu.

Şüpheliler, gerekli yasal işlemlerin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.