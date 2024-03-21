Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, üç şüpheli ise gözaltına alındı.

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri, "Narko Alan Uygulaması" adı altında geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satışı ve temini sırasında suçüstü yapılan A.T., M.A. ve E.C. isimli üç şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler üzerinde arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramalarda toplamda 56 parça halinde satışa hazır 50.36 gram esrar maddesi, 51 adet uyuşturucu hap ve 23 bin 400 Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve nakit paraya el konuldu.

Şüpheliler, gerekli yasal işlemlerin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

aw167536-01.jpg

Son Haberler
Merkez Bankası rezervleri eriyor Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri eriyor
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü Gündem
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var Spor
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi Video
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet Siyaset
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı