Kuşburnu ilaç gibi

Editör: Yaşar Gürsoy

Kuşburnunun sofralardan eksik edilmemesi gerekiyor. Her gün 3-4 bardak kuşburnu çayı tüketerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı önlem alınabiliyor.

TAM ANLAMIYLA MUCİZE BİR BESİN

Çekirdeklerinde bulunan “gama linoleik asit maddesi” cildi canlandırır. Meyvesi ve tohumları gastrik ülser ve gastrik mukoza iltihaplarını önler. Şeker hastalığı, ishal ve gut hastalığına iyi gelir. Ağız, diş, kulak ağrılarını dindirir. Vücudu enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kolesterol metabolizmasını düzenler. İyi kolesterolü (HDL) artırır. Güneş ışınlarının gözde yapabileceği hasarları önler. Nitriklerin kanser yapma etkisini azaltır. Diğer besinlerin vücutta kullanılmalarını kolaylaştırır. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur. Kılcal kan damarlarının kuvvetlenmesini sağlar. Kuşburnu, ilaç etkisi yapıyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor.

4 SAAT BEKETİP İÇİLMELİ

Kuşburnu çayının doğru şekilde hazırlanması önemlidir. Meyve, güzelce yıkanır ve süzülür. İhtiyacınız ölçüsünde kuşburnu ve su çaydanlığın içine konulur ve 10 dakika kaynatılır. Daha sonra 4 saat dinlendirilir. Tercihinize göre soğuk veya sıcak olarak kuşburnu çayınızı yudumlayabilirsiniz.