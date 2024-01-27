Kusursuz pastırmalı kuru fasulye tarifi

Kuru fasulye, etli, sucuklu veya pastırmalı olarak yapılabilir. Pastırmalı kuru fasulye ise en popüler olanıdır. Pastırmalı kuru fasulye yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

Öncelikle kuru fasulyenizi seçmelisiniz. Kuru fasulyenin cinsi ve lezzeti damak zevkinize uygun olmalıdır. Farklı yörelerden gelen kuru fasulyeler arasından en beğendiğinizi seçmelisiniz. Kuru fasulyenizi bir gece önceden ılık ve tuzlu suda bekletmelisiniz.

Beklettiğiniz kuru fasulyeleri aynı suda pişirmemelisiniz. Süzüp temiz suyla haşlamalısınız. Haşlama süresini de iyi ayarlamalısınız. Çok az veya çok fazla haşlanmış kuru fasulye yemeğin tadını bozabilir.

SOĞANLAR PEMBELEŞSİN

Kuru fasulyeler haşlandıktan sonra yemeği yapmaya başlayabilirsiniz. Sıvı yağ veya Trabzon tereyağı kullanabilirsiniz. Yağı düdüklü tencereye koyup yemeklik doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Salça, tuz ve pul biber ekleyip kavurmaya devam edin. Pastırma seçiminiz de önemlidir. Damak tadınıza ve yemeğe uygun pastırma çeşidi seçmelisiniz. Çemensiz pastırma tercih etmenizi öneririz.

Pastırmaları küçük olmayacak şekilde doğrayıp karışıma katın. Bir gece önceden ıslatıp sabah haşladığınız kuru fasulyeleri de malzemelerin üzerine serpin. Et suyu ilave edip orta ateşte pişirin. Yemeğiniz pişince güveçlere veya derin tabaklara alıp sıcak servis yapın.

Kuru fasulye konservesi veya hazır kuru fasulye de kullanabilirsiniz. Zamanınız yoksa veya kuru fasulye ıslatmayı unuttuysanız bu pratik seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Hazır kuru fasulyelerin pişirme süresine dikkat etmelisiniz. Afiyet olsun.