Kütahya'da bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı



Mehmet Durgut isimli emekli işçinin Yeşilhisar Mahallesinde mezarlık girişindeki halk çamaşırhanesinde kanadından yaralı halde bulduğu leyleğe mahalle halkı tarafından balık ve su verildi.

Mehmet Durgut, bir evin çatısından uçarak çamaşırlığa giren kanadından yaralı olduğunu gördükleri leyleğe balık ve su verdiklerini, daha sonra ise yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Gediz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince teslim alınan yaralı leylek tedavi için Kütahya Hayvan barınağına gönderildi.

Yetkililer, tedavi sonucunda leyleğin göç takvimine göre doğaya bırakılacağını belirttiler.