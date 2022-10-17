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200 kilo bakır kabloyu satmaya çalışırken yakalandılar

Kütahya'da bir araç içerisine çuvallanmış 200 kilo bakır kabloyu satmaya çalışan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 10:11
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Kütahya’da çaldıkları 200 kilo kabloyu satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

200 kilo bakır kabloyu satmaya çalışırken yakalandılar
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hurdacıdan çaldıkları 200 kilogram bakır kabloyu Kütahya’da satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Merkez Fuatpaşa Mahallesinde araçlarında bulunan yüklü miktarda bakır kabloyu satmaya çalışan şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 24. Sokak üzerinde araç ve içerisinde bulunan A.Ö. (22), T.Ö. (18) ve M.Ö. (22) isimli şüphelileri yakaladı.

Aracın ön plakasının bant ile kapatıldığı tespit edilmesi üzerine olay yerine trafik ekibi çağırılarak gerekli cezai işlem uygulandı. Araç içerisinden çuvallanmış 200 kilogram bakır kablo ve 1 adet kurusıkı tabanca ile 5 adet bıçak ele geçirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu bakır kabloların Tavşanlı ilçe merkezinde faaliyet gösteren hurdacıya ait depodan çalındığının anlaşılması üzerine muhafaza altına alınan yaklaşık 200 kilogram bakır kablo ile şahıslar Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


(Kaynak: İHA)

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