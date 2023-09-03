Kütahya'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Kozlu köyü yakınlarında çıkan yangına 5 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Kozlu köyü yakınlarında çıkan yangına 5 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı.