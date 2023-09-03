Bilinçsizlik, cehalet, vurdumduymazlık… Ormanlarımızı işte böyle yakıyorlar

İzmir’in Urla ilçesinde mangal yakmaya çalışan bir grup kişi, orman yangınına sebep oldu. Hızla yayılan alevler, çevredeki tatilciler tarafından imece usulüyle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Bilinçsizlik, cehalet, vurdumduymazlık… Ormanlarımızı işte böyle yakıyorlar

İzmir'in Urla ilçesinde bir grup kişi, ormanlık alanda mangal yakmaya çalışırken yangına neden oldu. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Alevleri fark eden tatilciler, yangını denizden kovalarla su taşıyarak, imece usulüyle söndürdü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi’ndeki bir koyda çıktı. Makilik alanda mangal yakan bazı vatandaşlar, ateşi kontrol altına alamayınca yangına neden oldu. Çalılara sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını, çevredeki tatilciler fark etti.

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Alevleri söndürmek için harekete geçen tatilciler, denizden kovalarla su getirerek yangına müdahale etti. Tatilcilerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangının büyümesi imece usulüyle engellendi. Demircili Mahallesi'nde bulunan yangın söndürme kitlerinin kullanılmasıyla alevler kontrol altına alındı.

O anlar bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen videoda, çevredeki bazı kişilerin mangal yakmaya çalışan gruba "Allah belanızı versin. Yangın böyle çıkıyor işte" dediği görüldü.

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