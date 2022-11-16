﻿Tüp patlaması aynı aileden 4 kişinin yaralanmasına neden oldu

Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'ta iki katlı bir binanın zemin katında patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve ulaşan ekiplerce yaralı halde bulunan Ahmet (55) ile eşi Emine (58), oğlu Süleyman (29) ve gelini Beyzanur Yaşar (21) 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı ve Kütahya'daki hastanelere kaldırıldı. İncelemede evdeki tüpün patladığı belirlendi.

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan ve durumu ağır olan Süleyman ve eşi Beyzanur Yaşar, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

VALİ ÇELİK İNCELEMELERİN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, patlamanın olduğu evde incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğünü bildiren Çelik, "Çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, olay yerinde bir ekibimiz halen görevde olup incelemelerini sürdürmektedir. Patlamada yaralanan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.