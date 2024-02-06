Kutsal Zeytinin müthiş sırları

Zeytin ağaçları dünyanın en büyük hücre yenileyici, yani oleuropein maddesi deposudur.

Oleuropein maddesi zeytin ağacının 3 bin yıl yaşamasını sağlar.

Doğal yetişmiş zeytin ağacı ile aşılanmış ve ilaçlanmış zeytin ağaçları arasında yüzde 50 oleuropein maddesi kaybı olduğu görülmüş. Bu karşılaştırma neticesinde, ilaçlanmamış doğal zeytin ağacındaki değer ile her yıl ilaçlanan ağaçlar arasında yüzde 50 oranında oleuropein farkı olduğu görülmüş. Kimyasallara maruz kalan zeytin ağaçlarında yüzde 50 oranında oleuropein kaybı gözlenmiş. Ancak, zeytin ağaçlarının sağlık üzerindeki diğer etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

ZEYTİNİN YARARLARI

Zeytin, sağlık açısından birçok faydası olan bir besin.

Zeytinin içeriğindeki omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, zeytini ‘sağlık deposu’ olarak nitelendirebilmek için iyi bir neden.

Zeytinin faydaları arasında kalp sağlığını koruması, kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürmesi, kansere karşı önleyici olması, göz sağlığını koruması, sağlıklı kemik gelişimini desteklemesi ve cilt sağlığına olumlu yönde etki etmesi sayılabilir. Ancak, zeytinlerin tuz miktarı da önemli. Çok tuzlu zeytinlerden kaçınmak ve kalp sağlığınızı düşünerek az tuzlu zeytin tüketmeye çalışmak önemlidir.