Kuvvetli sağanak yağış 5 ili adeta esir alacak. Meteoroloji alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 5 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, yağışların Çarşamba sabah saatlerinde sonlanacağı açıkladı.

KAYNAK: DHA
Kuvvetli sağanak yağış 5 ili adeta esir alacak. Meteoroloji alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, salı günü beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların sabah saatlerinden itibaren Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın (Kulp ve Silvan) ve Mardin'in (Midyat, Ömerli, Dargeçit, Nusaybin ve Savur'un) doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

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METEOROLOJİ UYARDI

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, kuvvetli yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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