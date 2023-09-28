Kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi

Arnavutköy ve çevresinde etkili olan kuvvetli yağış dolayısıyla İstanbul Havalimanı, hava trafiği de olumsuz etkilendi. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandı.

17 UÇAK BAŞKA HAVALİMANLARINA İNDİ

Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, İstanbul Havalimanı'na inmesi gereken 17 uçak ise Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Bursa Yenişehir Havalimanı ve Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Türk Hava Yolları'nın Nice, Vilnius, Basel gibi seferlerini yapan uçakları Ankara Esenboğa'ya, Stutgart uçağı ise Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından uçuşlar normale döndü.