İstanbul’da bu kışın nasıl geçeceğini tek tek anlattı. Meteoroloji uzmanı ‘artacak’ diyerek uyardı

İstanbul’da 2 gün önce sabah saatlerinde başlayan hafif yağış yerini sağanak yağışa bıraktı. İstanbul’un bazı kentlerinde etkisini artıran yağış sele neden oldu.

“İSTANBULLULAR MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAMALI”

AKOM yaptığı açıklamada, 2 gün önce başlayan sağanak yağışın bugün etkisini artıracağını açıklayarak 'Saatte 100 kg ve üzeri yağış bekleniyor' dedi. AKOM saat 18.00'den sonra "İstanbullular mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalı" çağrısını da açıklamalarına ekledi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise katıldığı bir canlı yayında şu uyarılarda bulundu,

“Önümüzdeki 3 gün Türkiye'de bir sağanak yağış fırtınası olacak. Bugün Boğaz çevresinde yağış devam ediyor. İlerleyen saatlerde kuzey ilçelerde. Akşam saatlerinde tüm İstanbul'da etkili olacak. Sel yapar mı, yapar. Şimdi ki yağış iki tarafı da etkileyecek. İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kocaeli'de bugün etkili yağış görünüyor. Zaman zaman çok kuvvetli olacak yağış. Batı Karadeniz, Hatay ve Osmaniye bugün tehlikeli. Yarın İç Anadolu'da yağış etkili olacak.”

“PENCERELERİNİN ÖNÜNE KUM TORBALARI KOYSUNLAR”

“Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de çok büyük risk görünüyor. Ordu, Trabzon, Rize, Artvin'de risk büyük. Şimdiden yerel yönetimler, vatandaşlar tedbirini alsınlar. Pencerelerinin önlerine kum torbaları koysunlar.”

KAR YAĞIŞLARI AZALACAK

“İstanbul'da bu kış sert değil ama bu tür yağışları çok göreceğiz.

Bu sene yaz çok sıcak geçti, kış çok soğuk geçecek diye bir kaide yok. Tersi olacak. Kar yağışları azalacak, bu tür yağışlar artacak.”