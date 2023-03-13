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Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki kuzen arasında yaşanan tartışmada taraflardan biri, silahla ateş ederek kuzeninin ölümüne sebep olmuştu. Öğle saatlerinde adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.   

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:40
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Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   

Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
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Olay, dün sabah saatlerinde Doğan Mahallesi 8. Sokak'ta meydana gelmiş, iddiaya göre Işık Filiz (58), yan binasında oturan akrabası B.A. isimli genç kızın evinin camlarını kırmış, B.A.'nın amcası M.A. ile de aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.A., kuzeni Işık Filiz'e tabanca ile ateş ederek kaçmış, yaralanan Işık Filiz ise hastanede hayatını kaybetmişti. Işık Filiz’in iki gün önce B.A.’yı darp ettiği, bu olaydan sonra korkan genç kızın yanında amcası M.A.'nın kaldığı iddia edilmişti. 

Polis ekipleri tarafından yakalanan M.A., öğle saatlerinde tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye girdiği esnada, "Kim başkasının namusuna, ırzına göz dikiyorsa sonu budur" diyen M.A.’nın adli merciler tarafından tutuklanmasına karar verildi. (İHA)         

                 

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