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Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları, ücret zammındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 17:00
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Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları ücret zammındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti
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Enflasyonun altında teklif edilen maaş artışını kabul etmeyen UNISON, Nipsa ve GMB sendikalarına üye binlerce sağlık çalışanı, 1 günlük greve gitti.

Hemşire, ambulans personeli, acil servis çalışanı ve çağrı santrali çalışanlarının aralarında bulunduğu binlerce sağlık çalışanının 1 günlük grev başlattığını kaydeden UNISON Müzakere Başkanı Anne Speed, "Kapıların müzakereye istekli sendikalara kapatılmış olması korkunç bir durum. Dolayısıyla bu eylemin bugün gerçekleşmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları 12 Aralık 2022'de de 1 günlük greve gitmiş; sendikalar, 2022-2023 dönemi için verilmesi planlanan 1400 sterlinlik ikramiyenin, artan enflasyon karşısında yeterli olmadığını savunmuştu.

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