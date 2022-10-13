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Fenerbahçe'nin UEFA'da bir üst turu nasıl garantileyeceğini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. maçında Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca’ya konuk olacak.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:17
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Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca’ya konuk olacak Fenerbahçe'nin tur yolunu Fatih Saboviç açıkladı

Fenerbahçe'nin UEFA'da bir üst turu nasıl garantileyeceğini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Geçen hafta Kadıköy’de rakibini rahat deviren Kanarya, kazandığı takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Bir tarafta iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünde kalesini gole kapatan AEK Larnaca, diğer yanda bu sezon deplasmanda oynadığı 7 resmi maçın sadece 2'sini kazanabilen ama formunu hep koruyan Fenerbahçe…

MAÇA POLONYALI HAKEM
Sarı lacivertli temsilcimiz bu akşam saatler 19:45’i gösterdiğinde AEK Arena’da önemli bir 90 dakikaya çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe’nin Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK ile yapacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

ÜST TURU GARANTİLEYECEK
Grubunda lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.
Sarı lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

GERİYE LİDERLİK KALACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı lacivertli ekipte tedavileri devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra ağrıları nedeniyle İstanbul'da bırakılan Miha Zajc, AEK Larnaca karşısında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11
Temsilcimizin AEK Larnaca karşısına çıkmayı planladığı muhtemel 11 ise şu şekilde: Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.

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