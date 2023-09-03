Kuzey Kore, düşmanlarını uyarmak için taktik nükleer saldırı tatbikatı düzenledi

Editör: Osmancan Erok
Kuzey Kore, sahte atom savaş başlıklarına sahip iki uzun menzilli füzeyle simüle bir "taktik nükleer saldırı" tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu.
KCNA haber ajansı Pazar günkü bir raporda, tatbikatın Cumartesi günü erken saatlerde ülkenin nükleer savaş durumunda hazırlıklı olacağı konusunda "düşmanları uyarmak" amacıyla gerçekleştirildiğini ve Güney Kore ve ABD'ye karşı askeri caydırıcılığı güçlendirme sözü verildiğini söyledi.
Sahte nükleer savaş başlıkları taşıyan iki seyir füzesinin yarımadanın açıklarından Batı Denizi'ne doğru ateşlendiği ve önceden belirlenmiş 150 metre yükseklikte 1.500 kilometre (930 mil) uçtuğu belirtildi.