ABD’den korkutan açıklama: 1 milyon kişi ölebilir

İsrail ile HAMAS ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşlar bütün dünya tarafından endişeyle takip edilirken, çatışmaların yeni bir dünya savaşı yaratacağından korkuluyor.

Bu korkuların gölgesinde ABD’den gelen bir haber endişeleri daha da artırdı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ABD’nin yeni nükleer silahlar geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ABD’nin 1945’te Hiroşima’ya attığı atom bombasından 24 kat daha güçlü bir silah geliştirdiği belirtildi.

Pentagon, “Başkan’a başka alternatif seçenekler de sunacağız” açıklamasını yaptı. Pentagon’un halen geliştirdiği B-21 Raider savaş uçağından atılacak B61-13 isimli atım bombasının 360 kilotonluk bir tahribata yol açacağı bildirildi.

ÇİN KARŞI HAMLE YAPIYOR

Pentagon’un bu açıklamalarının Çin’in nükleer savaş başlıklarını 2030 yılına kadar iki kat artıracağını duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti. Çin nükleer savaş başlıklarının sayısının 2030’a kadar 1000’i geçmesinin planladığını duyurmuştu.

Pentagon'un bu açıklamasında, “B61-13 bombaları Başkan’a belirli sert ve geniş alanlı askeri hedeflere karşı ek seçenekler sunarak düşmanların caydırıcılığını ve müttefik ve ortakların güvencesini güçlendirecektir” denildi.

Pentagon’dan açıklamayı yapan John Plumb Çin ya da Rusya’nın yeni silahlarıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Ancak ABD’nin yeni silah ve mühimmat geliştirmesi ABD’nin bünyesindeki nükleer silahların sayısını artırmayacak zira ABD’nin diğer nükleer silahlarının kullanılamaz duruma getirileceği kaydedildi.

1 MİLYON KİŞİ ÖLEBİLİR

Daily Mail’de yer alan habere göre ise, geliştirilen yeni atom bombasının etkisinin çok büyük olacağı yazıldı. Haberde bombanın 1 milyon kişiyi öldürebileceği belirtilirken yer altındaki hedeflerin de vurulabildiğine dikkat çekildi.

Diğer yandan yaklaşık 5.5 kilometre çapındaki bir alanı etkileyebilecek atom bombasının çok ciddi bir radyoaktif kalıntı bırakabileceği kayıtlara geçti.