ABD’den korkutan açıklama: 1 milyon kişi ölebilir

ABD’nin Hiroşima’ya atılandan 24 kat güçlü yeni nükleer silahlar geliştirdiği duyuruldu. Bombanın 1 milyon kişiyi öldürebilecek güçte olduğu açıklandı.

ABD’den korkutan açıklama: 1 milyon kişi ölebilir

İsrail ile HAMAS ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşlar bütün dünya tarafından endişeyle takip edilirken, çatışmaların yeni bir dünya savaşı yaratacağından korkuluyor.

Bu korkuların gölgesinde ABD’den gelen bir haber endişeleri daha da artırdı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ABD’nin yeni nükleer silahlar geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ABD’nin 1945’te Hiroşima’ya attığı atom bombasından 24 kat daha güçlü bir silah geliştirdiği belirtildi.

Pentagon, “Başkan’a başka alternatif seçenekler de sunacağız” açıklamasını yaptı. Pentagon’un halen geliştirdiği B-21 Raider savaş uçağından atılacak B61-13 isimli atım bombasının 360 kilotonluk bir tahribata yol açacağı bildirildi.

ÇİN KARŞI HAMLE YAPIYOR

Pentagon’un bu açıklamalarının Çin’in nükleer savaş başlıklarını 2030 yılına kadar iki kat artıracağını duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti. Çin nükleer savaş başlıklarının sayısının 2030’a kadar 1000’i geçmesinin planladığını duyurmuştu.

Pentagon'un bu açıklamasında, “B61-13 bombaları Başkan’a belirli sert ve geniş alanlı askeri hedeflere karşı ek seçenekler sunarak düşmanların caydırıcılığını ve müttefik ve ortakların güvencesini güçlendirecektir” denildi.

Pentagon’dan açıklamayı yapan John Plumb Çin ya da Rusya’nın yeni silahlarıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Ancak ABD’nin yeni silah ve mühimmat geliştirmesi ABD’nin bünyesindeki nükleer silahların sayısını artırmayacak zira ABD’nin diğer nükleer silahlarının kullanılamaz duruma getirileceği kaydedildi.

1 MİLYON KİŞİ ÖLEBİLİR

Daily Mail’de yer alan habere göre ise, geliştirilen yeni atom bombasının etkisinin çok büyük olacağı yazıldı. Haberde bombanın 1 milyon kişiyi öldürebileceği belirtilirken yer altındaki hedeflerin de vurulabildiğine dikkat çekildi.

Diğer yandan yaklaşık 5.5 kilometre çapındaki bir alanı etkileyebilecek atom bombasının çok ciddi bir radyoaktif kalıntı bırakabileceği kayıtlara geçti.

İlgili Haberler
Rusya'da Batı'ya 'nükleer çatışma' uyarısı. Ukrayna üzerinden gözdağı verdi
Rusya'dan nükleer saldırı tatbikatı. "Büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirmek için..."
Kuzey Kore, düşmanlarını uyarmak için taktik nükleer saldırı tatbikatı düzenledi
Kuzey Kore, düşmanlarını uyarmak için taktik nükleer saldırı tatbikatı düzenledi
Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür? Gündem
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür?
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı Magazin
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı
Otobüs şoförü konuşan yolculardan rahatsız olunca herkesi otobüsten indirdi Video
Otobüs şoförü konuşan yolculardan rahatsız olunca herkesi otobüsten indirdi
İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı Dünya
İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak Spor
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak
Kesilen ağaç 20 yaşındaki gencin sonu oldu Gündem
Kesilen ağaç 20 yaşındaki gencin sonu oldu
Kılıçdaroğlu: Samimi olsalar yoksulları düşünürler. Keyifli bir kurultay yapacağız Gündem
Kılıçdaroğlu: Samimi olsalar yoksulları düşünürler. Keyifli bir kurultay yapacağız