Kuzey Kore Güney Kore'yi ateş altına aldı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, rakiplerinin tartışmalı deniz sınırları yakınında yeni bir topçu atış tatbikatı düzenlediğini söyledi.

Seul'deki yetkililer, Kuzey Kore'nin önceki tatbikatlarının Güney Kore'yi aynı tatbikatlarla karşılık vermeye sevk etmesinden bir gün sonra, Kuzey Kore'nin Cumartesi günü Güney Kore ile tartışmalı deniz sınırı yakınında yeni bir topçu tatbikatı düzenlediğini bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı, yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Cumartesi öğleden sonra batı deniz sınırı yakınında 60'tan fazla mermi ateşlediğini akatrdı. Güney Kore'nin, Kuzey Kore'yi gerilimi artıran eylemleri durdurmaya güçlü bir şekilde çağırdığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı, Kuzey Kore'nin Güney Kore vatandaşlarına yönelik tehdit oluşturan topçu tatbikatlarına devam etmesi halinde Güney Kore'nin ilgili askeri adımları atacağını belirtti. Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuyla "ezici bir şekilde" ilgileneceğini vurguladı.

Cuma günü, Kuzey Kore bölgeye yaklaşık 200 top mermisi ateşledi ve Güney Kore'nin buna karşılık olarak kendi atış tatbikatlarını yapmasına neden oldu. Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki sınır adasındaki birliklerin deniz sınırının güneyine top atışları yaptığını söyledi. Yerel basında Güney Kore'nin 400 el ateş ettiği belirtildi.

Güney Koreli yetkililer, Güney Kore tatbikatları öncesinde, Kuzey Kore'nin karşılık vereceği endişesi nedeniyle batı deniz sınırına yakın beş büyük adada yaşayanlardan güvenli yerlere tahliye etmelerini istedi. Tahliye emri birkaç saat sonra kaldırıldı.

Her iki Kore de 2018'de kısa bir yakınlaşma döneminde vardıkları anlaşmadan vazgeçti. Anlaşma, ön hat tampon bölgesindeki gerçek atış tatbikatlarının durdurulması çağrısında bulundu. Ancak Kuzey'in füze testleri, ilk askeri casus uydusunun fırlatılması ve diğer konularla ilgili artan düşmanlık, askeri anlaşmayı paramparça etti.

Kore'nin zayıf bir şekilde işaretlenmiş batı deniz sınırı, 1999, 2002 ve 2009'da Koreler arasında kanlı deniz çatışmalarının yaşandığı yerdi. Kuzey'in, Güney Koreli bir savaş gemisine torpil attığı iddiası, Mart 2010'da 46 Güney Koreli denizciyi öldürdü ve Kuzey'in Yeonpyeong'u topçu bombardımanı altına aldı. Island, Kasım 2010'da dört Güney Koreliyi öldürdü.