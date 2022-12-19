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Kuzey Kore'den ilk casus uydusu için deneme

Kuzey Kore, ilk casus uydusunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığı açıkladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:51
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Kuzey Kore ilk casus uydusu için deneme yaptığını açıkladı

Kuzey Kore'den ilk casus uydusu için deneme
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Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, test uydusundan çekilen ve Güney Kore’nin başkenti Seul’ün ve Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü, siyah-beyaz fotoğrafları yayımlandı.

Test uydusu ile fotoğraf ve veri iletim sistemlerinin değerlendirileceği belirtildi.

Kuzey Kore’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, test uydusuyla yapılan denemenin sonuçlarını, casus uydu geliştirme amacıyla yapılan denemelerdeki son aşama açısından önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

KCNA’ya göre, ülkenin ilk casus uydusu için hazırlıklar Nisan 2023’e kadar tamamlanacak.

YENİ ASKERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Japonya hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 18 Aralık’ta, Kuzey Kore’nin iki balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 35 denemede farklı menzillerde 60’ı aşkın füze fırlattığı biliniyor.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2021’nin başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunlar arasında, multi-başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, su altından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

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