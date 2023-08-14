Kuzey Kore Lideri Kim'den füze üretimini artırma talimatı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore ve ABD'nin gerçekleştireceği askeri tatbikat öncesinde, tehditlere karşı hazır olmak amacıyla füze üretiminin arttırılması talimatı verdi.

KAYNAK: İHA
Kuzey Kore Lideri Kim'den füze üretimini artırma talimatı

ABD ve Güney Kore’nin 10 günlük Ulchi Freedom Guardian askeri tatbikatını düzenleyeceğini duyurmasının ardından Kuzey Kore harekete geçti.

Kim Jong-un, füze ve top mermileri üreten mühimmat fabrikasına ziyareti sırasında askeri birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için füze üretim kapasitesini önemli ölçüde artırma emri verdi.

Kim Jong-un fabrikada yaptığı konuşmada, “Savaş hazırlıklarının seviyeleri, mühimmat endüstrisinin gelişmesine bağlıdır ve buna bağlı olarak ordumuzun savaş hazırlıklarını hızlandırmada fabrikanın çok büyük bir sorumluluğu var” dedi. Kim, “Ön cephedeki topçu birliklerini güçlendirmek için roketlerin üretiminin katlanarak artması çok acil bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ordusunun askeri gücünün korunması gerektiğini ve herhangi bir savaşın üstesinden gelmek için sağlam bir hazırlık yapmaları gerektiğini belirten Kim, "Böylece düşmanın güç kullanmaya cesaretinin olmayacağını, güç kullandığı takdirde ise düşmanın yok edileceğini" sözlerine ekledi.

ABD VE GÜNEY KORE'Yİ KINADI

ABD ve Güney Kore arasında Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı askeri yeteneklerin gelişmesi için düzenlenen Ulchi Freedom Guardian yaz tatbikatının 21-31 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanırken, Kuzey Kore ise askeri tatbikatın nükleer savaş için bir prova olduğunu, bu nedenle iki ülkeyi kınadığını açıkladı.

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