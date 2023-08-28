Kuzey Kore sınır kapılarını açma nedenini açıkladı

Kuzey Kore 3 yıl sonra ilk defa sınır kapılarını açtı. Güney Kore, Kuzey Kore’nin bu hamlesinin altında yatan nedenin ekonomik zorluklar olduğunu iddia etti.

KAYNAK: AA
Kuzey Kore sınır kapılarını açma nedenini açıkladı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey'in sınırlarını tekrar açmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın kararında ekonomik sorunların etkili olduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Koo, düzenlediği basın toplantısında, "Sınırın kapatılması nedeniyle Kuzey Kore çeşitli ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı." ifadesini kullandı.

Pyongyang'ın "yalnızca yurt dışındaki personelinin ülkeye dönüşüne izin vermesine" de değinen Koo, Çin'e sığınan Kuzey Korelilerin ülkelerine zorla iade edebileceğine ilişkin "ciddi endişeler" olduğunu söyledi.

Koo, "Sığınmacıların Kuzey Kore'ye zorla gönderilmemesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz. (Sığınmacıların) isteklerine saygı duyulmalıdır." dedi.

KUZEY KORE'DEN 3 YIL SONRA YURT DIŞINA İLK UÇAK SEFERİ YAPILMIŞTI

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır sürdürdüğü kapanmanın ardından dün, yurt dışındaki vatandaşlarının ülkeye dönüşüne izin verdiğini duyurmuştu.

Pyongyang, yaklaşık 3 yıl sonra yurt dışına ilk yolcu uçağı seferini 22 Ağustos'ta düzenleyerek kapanmayı hafifletmişti.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan kalkan ulusal hava yolu şirketi Air Koryo'nun "JS151" sefer sayılı uçağı, Çin'in başkenti Pekin'e inmişti.

Çinli ve Rus yetkililer geçen ay başkent Pyongyang'da düzenlenen askeri törene katılmış, salgının başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı ülke heyetleri olmuşlardı.

Öte yandan geçen hafta Kuzey Koreli tekvando milli takımı sporcuları, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmak için kara yoluyla Pekin'e hareket etmişti.

Öne Çıkanlar
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Son Haberler
Fransa'da türban ve peçeden sonra çarşaf da yasaklandı Dünya
Fransa'da türban ve peçeden sonra çarşaf da yasaklandı
İddialı yarışmacı MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti. ''Şampiyon olmaya geldim'' demişti Magazin
İddialı yarışmacı MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti. ''Şampiyon olmaya geldim'' demişti
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Türkiye'yi terk ediyor. İşte gerekçesi Magazin
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Türkiye'yi terk ediyor. İşte gerekçesi
İzzet Ünver'in yeni takımı belli oldu Spor
İzzet Ünver'in yeni takımı belli oldu
Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi Yaşam
Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
Dünya Kupası'nın favorisi elendi. Yıldızlar karmasına büyük şok Spor
Dünya Kupası'nın favorisi elendi. Yıldızlar karmasına büyük şok
Ortadoğu'nun en büyük bankasının CEO'su Bodrum'a geldi Güncel
Ortadoğu'nun en büyük bankasının CEO'su Bodrum'a geldi