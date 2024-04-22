Kuzgunun XOX zaferi sosyal medyada fırtınalar estirdi!

Kaynak: Haber Merkezi
Kuzgunun XOX zaferi sosyal medyada fırtınalar estirdi!
Sahibiyle birlikte Tic Tac Toe (XOX) oynayan ve oyunu kazanan kuzgun, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'de XOX ismiyle bilinen Tic tac toe oyununu, ilginç bir partnerle oynayan bir adamın videosu, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Kuzgunun sahibiyle birlikte oynadığı oyun sırasında gösterdiği akıllı hamleler, izleyicileri şaşırttı ve eğlendirdi. Kuzgunun başarılı taktikleri sonucunda oyunu kazanması, sahibinden ödül maması kazanmasını sağladı. Video, kısa sürede sosyal medyada viral hale gelerek binlerce kişi tarafından izlendi. Kuzgunun oyun becerisi ve zekası, izleyenlerin hayranlığını kazanırken, video hayvanseverlerden de olumlu yorumlar aldı.

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