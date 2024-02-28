Kuzu ciğere 1 gecede tam yüzde 50 zam geldi. Emekliler ulaşamadığı ciğere mundar diyecek

Türkiye’de ekonomik kriz derinden hissedilirken, yüksek enflasyon vatandaşların belini bükmeye devam ediyor.

Gün geçmeden A’dan Z’ye hayatımızda yer alan tüm ürünlere zam gelirken, bu durumdan en çok alım gücü düşen vatandaşlar etkileniyor. Maaşlara yapılan zamlar daha cebe girmeden erirken, özellikle emekli ve asgari ücretliler kara kara geleceklerini düşünmeye devam ediyor.

Türkiye’nin yaşadığı enflasyon sarmalı devam ederken bir zam haberi de kasaplardan geldi. Kuzu ciğere 1 gecede yapılan yüzde 50 zamla birlikte kilogram fiyatı 500 TL’den 750 TL’ye fırladı.

ET FİYATLARINI SOLLADI

Öte yandan kuzu ciğere gelen bu zamla birlikte fiyatların et fiyatlarını geçtiği görüldü. Kasaplarda dana et fiyatları 400-500 TL civarındayken, kuzu etinin fiyatlarının ise 600-700 TL civarında olduğu aktarıldı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, sakatatın kilo fiyatının, etin kilo fiyatını geçtiğini belirterek, “1 kilo kuzu ciğer, 1 kilo kuzu etin fiyatını geçti. Eskiden yüzüne bakılmazdı sakatatın, şimdilerde etten pahalı" dedi.