Ali Tezel emeklileri havalara uçuracak zam oranlarını tek tek açıkladı. Canlı yayında duyurdu

Ali Tezel, emeklilerin yüzünü güldürecek bir haber verdi.

Emeklilerin maaşlarına yüzde 49,25 oranında bir artış yapıldı. Fakat bu artış sadece 6 bin 700 TL’nin üzerindeki maaşları kapsadı. Bu yüzden en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak kaldı. Birçok emekli, bu duruma sosyal medyada isyan etti.

Emekliler, memurlara verilen seyyanen artışın kendilerine de verilmesini talep etti. Emeklilerin maaşları her gün daha da azalırken, hükümetin emekliler için bir iyileştirme yapacağı merak ediliyor.

"EMEKLİLER DE KURBAN KESEBİLMELİ"

Ali Tezel, seyyanen artış konusunda net konuştu. Tezel, canlı yayında emeklilere müjdeyi verdi. Tezel, “Eğer tüm emeklilere seyyanen 12 bin TL zam verilirse, bu 2023 Temmuz’da sadece memurlara verilen seyyanen artışa eşit olur.” dedi.

Tezel, ayrıca bayram ikramiyelerinin de artırılması gerektiğini söyledi. Tezel, “Kurban bayramında bir kurban 15 bin TL’ye mal oluyor. O zaman bir emekli kurban kesemeyecek mi? Bayram ikramiyeleri de hem Ramazan’da hem Kurban’da en az 15 bin TL olmalı.” dedi.