Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den zamlı pide yorumu: Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den zamlı pide yorumu: Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil
Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez bugün açıklanan pide zammıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eğilmez pide zammını “Shrinkflasyon + greedflasyon söz konusu. Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil” şeklinde yorumladı.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı pidenin kaç lira olacağını canlı yayında açıkladı. Buna göre İstanbul ve Ankara’da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacağını açıkladı.

PİDE ZAMMININ AÇIKLANMASINI MAHFİ EĞİLMEZ YORUMLADI

Pide zammının açıklanmasının ardından Mahfi Eğilmez'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekiciydi. Çünkü, Eğilmez'e göre pide zammının konusu Shrinkflasyon+greedflasyon=Multiflasyon olarak yorumladı.

İşte Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya paylaşımı:

"Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olarak satışa sunulmuştu" diyen Eğilmez, "Shrinkflasyon + greedflasyon = Multiflasyon. Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil" ifadelerini kullandı.

mahfi-egilmez.jpg

İlgili Haberler
Dilan Polat serbest bırakılmak için anket açtı. Instagramdan takipçilerine sordu
Dolar bu seviyeyi geçerse olacakları açıkladı?
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı
Erdoğan sorusunu beğenmediği A Haber muhabirini fırçaladı. ‘Rüya kendine gel’ Gündem
Erdoğan sorusunu beğenmediği A Haber muhabirini fırçaladı. ‘Rüya kendine gel’
Icardi yok. Galatasaray Antalyaspor maçından ilk görüntüler Spor
Icardi yok. Galatasaray Antalyaspor maçından ilk görüntüler
River Plate Boca Juniors derbisi nefes kesti. 85 bin kişilik stattaki atmosferi görenlerin ağzı açık kaldı Spor
River Plate Boca Juniors derbisi nefes kesti. 85 bin kişilik stattaki atmosferi görenlerin ağzı açık kaldı
Koşarak yola çıktı, motosikletin altında kaldı! O anlar kamerada Gündem
Koşarak yola çıktı, motosikletin altında kaldı! O anlar kamerada
Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in damadıyla yazışmaları ortaya çıktı. 'Nasıl intihar edilir?' diye araştırma yapmış Gündem
Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in damadıyla yazışmaları ortaya çıktı. 'Nasıl intihar edilir?' diye araştırma yapmış
PTT Sultanlar Ligi’nde cezayı kesti Spor
PTT Sultanlar Ligi’nde cezayı kesti