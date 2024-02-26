Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den zamlı pide yorumu: Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı pidenin kaç lira olacağını canlı yayında açıkladı. Buna göre İstanbul ve Ankara’da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacağını açıkladı.

PİDE ZAMMININ AÇIKLANMASINI MAHFİ EĞİLMEZ YORUMLADI

Pide zammının açıklanmasının ardından Mahfi Eğilmez'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekiciydi. Çünkü, Eğilmez'e göre pide zammının konusu Shrinkflasyon+greedflasyon=Multiflasyon olarak yorumladı.

İşte Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya paylaşımı:

"Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olarak satışa sunulmuştu" diyen Eğilmez, "Shrinkflasyon + greedflasyon = Multiflasyon. Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil" ifadelerini kullandı.