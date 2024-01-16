KVKK ‘T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber’ yayımladı

KVKK, son dönemde T.C. kimlik numaralarının kullanımıyla ilgili artan şikayet ve ihbarları dikkate alarak, bu numaraların işlenmesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vermek amacıyla bu rehberi hazırladığını açıkladı.

Rehberde, kimlik numaralarının işlenmesinin kişisel verilere erişimi kolaylaştırdığı ve bu durumun bireyler için olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Ayrıca, T.C. kimlik numaralarının kişisel veriler içinde özel bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak T.C. kimlik numaralarının işlenmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı ve kişisel verilerin korunması hakkına daha az etki eden alternatif yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.

Rehber, veri sorumlularının kişisel veri işleme faaliyetlerini kanuna uygun şekilde yürütmeleri için gerekli teknik ve idari tedbirleri almalarının önemini vurguladı.

E-ticaret, kargo, taşımacılık, elektronik haberleşme, sigortacılık, sağlık, yargı, kamu hizmetleri ve seçimler gibi alanlarda yoğun olarak kimlik numarası işlenmesi gerçekleştiği ve bu işlemler için mevzuat hükümlerinin rehberde yer aldığı belirtildi.