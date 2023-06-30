KYK yurtları satılığa çıkardı. İktidar daha fazla yurdu hizmete sokacağını söylemişti

Üniversite öğrencilerinin barınma krizi her zaman gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtları, çoğu ilde öğrencilerin büyük bölümü için yetersiz kalıyor.

Geçen yıl İstanbul’da başlayan ‘Barınamıyoruz’ eylemleri de bu krizin kamuoyunda konuşulmasına neden olmuştu.

10Haber'den Hazar Dost'un haberine göre; iktidar kanadından gelen, ‘yeni yurt açık’ ya da ‘yeni yurt açacağız’ açıklamalarının arkasında ise kişilerden kiralanan mülkler bulunuyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen gayrimenkul sitelerinden birinde, “Satılık” ilanlarında, ödemeleri devlete yapılan KYK yurtları bulunuyor. İlanlarda, yemek yiyen öğrenciler de gözüküyor.

Afyon, Bartın ve Kırklareli’nde üç ayrı özel mülk, ‘Kiracılı’ filtresiyle satışa çıkarıldı. Kiracı ise devlet.

Yurtların fiyatları 115 milyon ile 770 milyon TL arasında değişiyor. Kapasiteleri 220 ila 260 arasında.

"BİNALAR DEVLETE KİRALANAN ÖZEL MÜLKLER"

Satış temsilcisi emlakçılardan biri, binaların devlete kiralanan özel mülkler olduğunu belirterek kamu sözleşmesinin iptal edilemeyeceğini söyledi. Bu, mülkün yeni sahibinin orayı yurt olarak çalıştırmaya devam edeceği anlamına geliyor.

KYK yurtlarında ödeme işlemi şöyle işliyor: Her ayın belirli dönemi ödenmesi gereken yurt ücreti kamu bankalarından KYK adına yapılıyor. Mülk sahibi, KYK ile olan sözleşmesi bittikten sonra mülkünü yurt olarak işletmek istemezse ise ‘barınma sorunu’ tekrardan ortaya çıkabiliyor.

Bir emlakçı, ‘Devlet için özel yaptırılmış KYK yurt ve otel tesisi’ başlığıyla sattığı KYK yurdu ilanının açıklamasında “KYK devlet yurdu, özel yurt, otel, konferans salonu, organizasyon kompleksi gibi bir çok iş dalında kullanılabilecek özel bir yapıya sahiptir” diyor.