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KYK Yurtları açılacak mı? Bakan Kasapoğlu'ndan flaş açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedelere açılarak öğrencilerin ayrıldığı KYK yurtlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Kasapoğlu yurtların, yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilere tekrar açılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:55
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Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurtlarıyla ilgili açıklama

KYK Yurtları açılacak mı? Bakan Kasapoğlu'ndan flaş açıklama
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarının öğrencilere açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı" dedi.

Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bakanlık yurtlarımız deprem sürecinde, depremin ilk anı itibarıyla milletimizin hizmetine sunuldu. Yurtlarımızı deprem nedeniyle mağduriyetleri engellemek için milletimizin emrine amade kıldık. Yurtlarımız birer lojistik merkezi olarak milyonlarca kap yemeğin pişirildiği, dağıtıldığı mekanlar olarak da hizmet etti.

Dün itibarıyla üniversitelerin senato kararlarıyla hem yüz yüze hem online eğitim hibrit olarak yeni bir süreç başladı. Biz de bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımızı tekrar planladık. Onları kendi mekanlarına kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Dün itibarıyla süreç hızlı şekilde başladı. İnanıyorum ki gençlerimiz bu hibrit modelle birlikte onlar da planlamalarını yapıyorlar. Öğrencilerimiz bu anlamdaki yeni planlamaları takip edebilirler. Bakanlık olarak bu süreci birlikte yöneteceğiz."

6 Şubat depremlerinin ardından etkilenen 11 ildeki depremzedeler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilmiş ve bu nedenle de üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçerek, öğrenciler yurtlardan çıkarılmıştı.

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