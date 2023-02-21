KYK ve özel yurtlarda kalan öğrencilere büyük kötülük: Borç ve cayma bedeli

KYK yurtlarına Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelerin yerleştirilmesi ve YÖK tarafından alınan uzaktan eğitim kararı sonrası üniversite öğrencileri yeni bir krizle baş başa kaldı.

Kaldıkları KYK'ya bağlı yurtlardan apar topar çıkartılan öğrencilerle uzaktan eğitim sonrası özel üniversitelerden çıkmak isteyen öğrenciler yeni sorunlarla baş başa.



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, özel yurtların, aralarında depremzedelerin de bulunduğu üniversite öğrencilerinden “cayma bedeli” talep ettiğini belirterek, “Sözleşmeler hukukuna göre cayma bedeli, deprem gibi mücbir sebeplerin varlığı dışında istenebilir. Deprem sonucu yaşanan afet, mücbir bir sebep değil mi? Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin yaşadığı krizi neden seyrediyor?” tepkisini gösterdi. Emir, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerin de Şubat ayı için halen borçlu gözüktüğünü ifade ederek, “Bakanlık, yıl sonuna kadar ücret alıp almayacağını bir an önce açıklamalı” dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından YÖK’ün üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldığını hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bu kararın ardından üniversite öğrencilerinin yeni bir krizle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Yaşanan sıkıntıyı Meclis gündemine taşıyarak, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

ÖZEL YURTTAKİ ÖĞRENCİLERDEN YÜZDE 30 CAYMA BEDELİ TALEP EDİLİYOR

“Plansız ve öngörüsüz bir şekilde hareket eden AKP iktidarı, üniversite öğrencilerinin yaşadığı mağduriyeti izliyor, hiçbir şekilde gündemine almıyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle binlerce üniversite öğrencisinin de yurtlarda kalma gerekliliği de ortadan kalkmış oldu. Şimdi bu öğrenciler, memleketlerine dönmek istiyor. Aralarında yine binlerce depremzede öğrenci de bulunuyor. Ancak, özel yurtlar bu öğrencilerden kalan dört aylık ücretin yüzde 30’u tutarında bir cayma bedeli talep ediyor. Cayma bedeli, sözleşmeler hukukuna göre deprem gibi mücbir sebeplerin varlığında istenemez. Yaşadığımız felaket, mücbir bir sebep değil mi? Zaten ekonomik sıkıntılar nedeniyle bin bir zorlukla eğitim hayatına devam etmeye çalışan öğrenciler, neden cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor? Üstelik bu öğrenciler arasında depremzedeler de bulunuyor."

KYK YURTLARINDA ÖĞRENCİLER ŞUBAT AYI İÇİN BORÇLU GÖZÜKÜYOR

"Diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler için de belirsizlik sürüyor. Şu anda öğrenciler şubat ayı için kuruma borçlu gözüküyor. Ay sonuna birkaç gün kaldı. Öğrenciler şu anda bırakın yıl sonuna kadar ücret ödeyip ödemeyeceğini, şubat ayını bile ne yapacağını bilmiyor. KYK yönetimi ve Bakan da, şu anda olan biteni, öğrencilerin çaresizliğini izlemekle yetiniyor. Çünkü ne yapacaklarını onlar da bilmiyor. Cumhurbaşkanının ağzının içine bakıyorlar, ne yapacağız diye. Bir an önce KYK yönetiminden devlet yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili, bakanlıktan da özel yurtlarda kalan öğrencilerin sorunları ile ilgili açıklama bekliyoruz."