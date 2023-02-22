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Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması

Bakan Kasapoğlu, boşaltılan KYK yurtlarında kalan öğrencilere borç çıkarıldığı iddialarına ilişkin "Herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 20:10
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KYK yurt ücretleriyle ilgili Kasapoğlu'ndan açıklama

Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayında ve bahar yarıyılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt ücreti ödemelerinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesinin ardından yurt ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, şubat ayında ve bahar yarıyılında GSB yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını açıkladı.

"ÖDEME YAPMAYACAKLARDIR"

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır” ifadelerini kullandı.

MURAT EMİR SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

CHP Milletvekili Murat Emir ise meclise verdiği soru önergesinde konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu.

"Diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler için de belirsizlik sürüyor. Şu anda öğrenciler şubat ayı için kuruma borçlu gözüküyor. Ay sonuna birkaç gün kaldı. Öğrenciler şu anda bırakın yıl sonuna kadar ücret ödeyip ödemeyeceğini, şubat ayını bile ne yapacağını bilmiyor. KYK yönetimi ve Bakan da, şu anda olan biteni, öğrencilerin çaresizliğini izlemekle yetiniyor. Çünkü ne yapacaklarını onlar da bilmiyor. Cumhurbaşkanının ağzının içine bakıyorlar, ne yapacağız diye. Bir an önce KYK yönetiminden devlet yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili, bakanlıktan da özel yurtlarda kalan öğrencilerin sorunları ile ilgili açıklama bekliyoruz." 

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