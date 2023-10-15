KYK burs ve kredi başvurularının başlamasıyla KYK’ya başvuracak öğrenciler başvuru işlemlerine dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, KYK’dan hem kredi hem burs alınır mı? KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği burs ve kredi başvuruları 12 Ekim’de başladı. KYK’nın burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeye başladılar.

Adaylar burs kazanmaları halinde geri ödemesiz olarak aylık burslarını alacaklar. Ancak belirli başarı kriterlerini yerine getirmemeleri durumunda bursları krediye dönüşecek.

KYK HEM BURS HEM KREDİ ALINIR MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu bu soruya sıkça sorulan sorular sayfası üzerinden yanıt verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, “Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.” denildi. Buna göre öğrenci burs kazandıysa kredi alamaz, kredi çıktıysa da burs alamaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise şu burs kazanan öğrenciler eğer belirli not ortalamasının altına düşerse bursları krediye dönüşebilir.

KYK BURS ÖNCELİKLİ OLAN KİŞİLER KİMLER?

Burslar öncelik tanınacak olan kişiler şöyle:

- Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

- Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

- Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

- Amatör milli sporcu olan öğrenciler.