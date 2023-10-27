KYK’da öğrenciye yer yatağı. Öğrencilere bunu reva gördüler

Kocaeli'deki Gazi Süleymanpaşa KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrenciler yer yatağına mahkum edildi.

KYK’da öğrenciye yer yatağı. Öğrencilere bunu reva gördüler

Kocaeli Gazi Süleymanpaşa KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kapasite artırımına gidildi. Öğrencilerin iddiasına göre, 4 kişilik odaların 6 kişi yapılması için yurt yönetimi harekete geçti.

Öğrencilerin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara göre ise odalardaki bazaları ve ranzaları çıkardıkları, yalnızca yatakları bıraktıkları görüldü.

Söz konusu mağduriyetle ilgili yurt yönetimi ile görüşen öğrenciler, ranzalar gelene kadar idare etmeleri, ranzalar geldikten sonra yerde yatmalarına gerek kalmayacağı yanıtını aldı.

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BİR GÜNLÜK İDARE EDİN

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre öğrenciler, kendilerine “bir günlük idare edin” denildiğini aktardı.

Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yer yataklarının ‘planlı’ olduğunu söyledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Konu ile ilgili gerekli araştırma yapılmıştır. Gazi Süleymanpaşa erkek öğrenci yurdumuzda kapasite artışı yapılmaktadır fakat planlı ve programlı bir şekilde süreç yürütülmektedir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ranza kurulumu yapılan odalardaki öğrenciler diğer odalara geçici olarak alınmışlardır, hiçbir öğrenci yerde yatırılmamıştır."

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