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La Casa de Papel dizisine özendiler, Dali maskesiyle hırsızlığa çıktılar

İstanbul Arnavutköy'de, İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisine özenen hırsızlar Salvador Dali maskesi takarak mahallede dolaşmaya başladı. Mahalleli tedirginliğini dile getirdi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 09:46
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La Casa de Papel dizisine özenen hırsızlar Salvadar Dali maskesi taktı

La Casa de Papel dizisine özendiler, Dali maskesiyle hırsızlığa çıktılar
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Ünlü dizi La Casa Da Papel maskesi takan hırsızlar İstanbul Arnavutköy’deki bir mahalleyi isyan ettirdi. Ellerinde demir kesme makası ve maskeler ile sokakta dolaştığı görülen hırsızlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir sokağa dadanan La Casa da Papel dizisine özenen Dali maskeli hırsızlar mahalle sakinlerinin adeta korkulu rüyası haline geldi. Gece saatlerinde mahalleye gelen ellerinde demir kesme makası ve maskeler ile rahat şekilde dolaşan hırsızlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken hırsızlar nedeni ile tedirgin olan mahalle sakinleri geç saatlere kadar sokakta nöbet tutarak kendilerini korumaya çalışıyor.

“ELİNDE BELKİ SİLAH VAR”

Uzun yıllardır mahalle de yaşayan ve garajının soyulduğunu söyleyen Recep Yaşar, “Gece saat 02.00 gibi ellerinde makaslar ile burada geziyorlar. Buraya polis geliyor ama saklanıyorlar polislerde bulamıyor genelde garajları soyuyorlar. Sokakta çok rahat şekilde dolaşıyorlar bizim mahalleye dadanmış durumdalar. Bilmediğimiz maskeler ile burada dolaşıyorlar buda bizi tedirgin ediyor. Burada hırsızlık gerçekten çok olmaya başladı ben 30 senedir burada yaşıyorum yaklaşık 1 senedir bu durumu yaşıyoruz. Komşularımız da mağdur durumda bizde mağduruz gece işten gelenler oluyor dışarı çıkmaya korkar duruma geldik artık. Elinde belki silah var bir şey desek canımızdan olacağız yetkililerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

(Kaynak: İHA)

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