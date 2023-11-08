La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?

La Nina kışı ile şiddetli soğuk ve yoğun kar yağışının yaşanacağını söyleyen Meteoroloji uzmanları La Nina soğukları için kasım ayını işaret ediyor. Peki, La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?

La Nina olarak ifade edilen hava dalgasının yakında Türkiye’yi etkisi altına alacağı konuşulurken La Nina kışının ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?

Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde Türkiye’nin La Nina kışına gireceğini açıkladı. Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

LA NİNA NE DEMEK?

La Nina ifadesi İspanyolcadır. La Nina kelimesinin anlamı 'Kız' olarak çevriliyor. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımdır. Pasifik üzerindeki basınç sistemlerini etkiler. Türkiye üzerinde direkt olarak bir etkisi yoktur. Lakin, pasifik üzerindeki basınç sistemleri üzerinde etkisi olduğu için Türkiye'de dolaylı bir gücü bulunmaktadır.

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. Pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olan La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığında normalden 3–5 °C arasında düşüş meydana gelmektedir. La Nina'nın ortaya çıkması genellikle beş aydan daha uzun sürmektedir.

Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.

LA NİNA SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji uzmanlarına göre; Kasım aylarının sonunda başlayacak olan bu hava akımında El Nina, yaklaşık 5 ay süreceği düşünülüyor. Çok aşırı kar yağışının meydana geleceği düşünülen El Nina hava durumundan kaynaklı bol fırtınalar yaşanacağı bekleniyor. Bunun yanı sıra kar fırtınaları sık sık yaşanacak. Kuzey ve Güney kıtlardaki kar yağışları daha şiddetli yaşanacak.

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