Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Mevsim normallerinin dışında seyreden sıcaklıklar gün yüzü göstermedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı geldi. "Ani sel, su baskını, fırtınalara karşı tedbirli olunmalı" denilen açıklamada, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışın beklenildiğine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedecek yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Doğu Karadeniz Kıyı Kesimlerinde Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”