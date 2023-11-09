Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’in kıyı kesimleri için bu akşamdan başlayıp geceye kadar sürecek "Ani sel, su baskını, fırtınalara karşı tedbirli olunmalı" diyerek uyardı. Açıklamada kuvvetli yağışların geldiği bildirildi.

Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Mevsim normallerinin dışında seyreden sıcaklıklar gün yüzü göstermedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı geldi. "Ani sel, su baskını, fırtınalara karşı tedbirli olunmalı" denilen açıklamada, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışın beklenildiğine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedecek yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Doğu Karadeniz Kıyı Kesimlerinde Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

ekran-goruntusu-2023-11-09-165507.jpg

İlgili Haberler
Meteoroloji 3 il için saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Herkes dikkatli olsun
Meteoroloji 3 il için saat verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Herkes dikkatli olsun
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Donduracak soğuklar geliyor. Meteoroloji uzmanları açıkladı. Tarih belli oldu
Meteoroloji yeni uyarı yaptı. O bölgede yaşayanlar dikkat! Yarın öğlen fırtına kopacak
Meteoroloji yeni uyarı yaptı. O bölgede yaşayanlar dikkat! Yarın öğlen fırtına kopacak
Öne Çıkanlar
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı Dünya
Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır Spor
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi Gündem
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi
Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı Gündem
Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı
Beşiktaş taraftarından coşkulu bekleyiş. Davul zurna eşliğinde marş söylediler Spor
Beşiktaş taraftarından coşkulu bekleyiş. Davul zurna eşliğinde marş söylediler
Daha önce nokta atışı bilmişlerdi: Dünyaca ünlü banka "dolar kuru o tarihte önce 39 sonra 48 lira olacak" dedi Ekonomi
Daha önce nokta atışı bilmişlerdi: Dünyaca ünlü banka "dolar kuru o tarihte önce 39 sonra 48 lira olacak" dedi