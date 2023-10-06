Labada otunun az bilinen yararları

Labada otu Karabuğdaygiller familyasından; dere kenarlarında ve sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Kuzukulağının yakın akrabası olan labadanın ülkemizde yetişen 25 kadar türü bulunuyor...

Haziran-Eylül ayları arasında yeşilimtırak renkli küçük çiçekler açar. Boyu 50 santimetre ile 2 metre arasında değişir. Bitki, çiçeklerinden olgunlaşan meyvesindeki tohumlarla çoğalır. Köklerinde nişasta, şekerler, reçine ve antrakinon türevleri vardır. Yaprakları sebze olarak yenir. Ev ilaçlarında kökü ve yaprakları kullanılır.



Labadanın yapraklarında Fosfor - demir bileşimi, tanen, kazık köklerinde nişasta, şekerler, reçine ve antrakinon türevleri bulunur. Anadolu'nun bazı yerlerinde labada yaprakları salatada sebze yemeklerinde kullanılmaktadır.



Toplanması-Saklanması : Mayıs'tan Ağustos'a kadar yaprakları toplanarak kurutulur, yapraklarının çok sulu olması nedeniyle kurutması oldukça zordur. Bu nedenle dikkat edilmezse küflenebilir.





İŞTE YARARLARI

Deri hastalıklarında etkilidir.

Çıbanları olgunlaştırır.

Yara ve egzamaları iyileştirir.

Kullanım Şekli : Bitkinin yapraklarıyla yara lapası hazırlanır ve şikayet edilen yerlere dıştan uygulanır.

Kökünün Faydaları

Müshil etkisi gösterir.

Kanı ve bağırsakları temizler.

İştah açıcıdır.

Yaprakları, bedeni güçlendirici toniktir.



NELERE İYİ GELİYOR

Kuvvet Verici: Labadanın faydaları arasında kuvvet verici etkisinden de yararlanmak gerekmekle birlikte, bunun için, bitkinin taze olan yapraklarının, çiğ, ya da yemek olarak yenilmesi gerekmektedir.



Apse ve Çıban Tedavisi: Labada yapraklarından hazırlanan lapanın, abseleri; ve çıbanları iyileştirdiği, bununla birlikte, yaraları geçirdiğine dair bilgiler bulunmakla birlikte, bunun için, labada yapraklarından hazırlanan lapanın harici kullanımı gerekmektedir.



Basur Tedavisi ve Kabızlık: Labada yapraklarını haşlayarak yiyenler, basur tedavisi, ve kabızlık tedavisinde labadanın faydalarından yararlanmış olmaktadırlar.



Romatizmal Ağrılar: Labadanın faydaları arasında yer alan romatizmal ağrılar için de, labadanın taze olan yapraklarının sirke ile lapa yapılması; ve ağrıyan yerlere harici olarak uygulanması gerekmektedir.





İshal Tedavisi: Labadanın faydaları arasında yer alan ishal tedavisinde, bitkinin kökleri, ve yapraklarından hazırlanan çayın içilmesi gerekmektedir.



Kadın Hastalıkları: Bitkinin sadece köklerinden hazırlanan çayın ise, labadanın faydaları arasında yer alan kadın hastalıklarına karşı iyi geldiğini belirtmemiz gerekmektedir.