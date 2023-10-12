Yiyenin yüzüne kan geliyor. Demir deposu besin. Kansızlığı bitiriyor

Demir deposu besinler ortaya çıktı. Kansızlığı bitiren besinleri tüketenlerin yüzüne kan geldiği bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yiyenin yüzüne kan geliyor. Demir deposu besin. Kansızlığı bitiriyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Demir deposu besinler ortaya çıktı. Kansızlığı bitiren besinleri tüketenlerin yüzüne kan geldiği bildirildi.

Demirin asıl işlevi; kan hücrelerinin bir parçası olarak vücudun her yerine oksijen taşıyan demir, günlük 8-18 mg aralığında alınması gerekir. Alımınızı günlük kaybedilen miktarı telafi edemeyecek kadar düşükse eksiklik meydana gelebilir. Fakat vücudunuzun emdiği demir miktarı kısmen ne kadar depoladığınıza bağlıdır.

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Demir eksikliği: Demir, vücutta oksijen taşıyan kan hücrelerinin bir parçası olan ve birçok fonksiyonu olan önemli bir mineraldir. Demir eksikliği, anemiye ve yorgunluğa neden olabilir. Demir eksikliğinden korunmak için günlük 8-18 mg arasında demir almak gerekir.

Demir zengini besinler: Demir açısından zengin besinler tüketmek, demir eksikliğini önlemek ve sağlıklı kalmak için gereklidir. Demir zengini besinler arasında kırmızı et, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, yumurta ve kabak çekirdeği sayılabilir.

Demir emilimi: Demir emilimi, vücudun ne kadar demir depoladığına bağlıdır. Demir emilimini artırmak için C vitamini içeren besinler tüketmek yararlıdır. Örneğin, demirli bir yemekten sonra portakal suyu içmek demir emilimini artırabilir. Demir emilimini azaltan besinler arasında ise çay, kahve, süt ve kalsiyum içeren besinler bulunur. Bu nedenle, demirli bir yemekten sonra bu besinleri tüketmemek gerekir.

Demir eksikliği anemiye neden olabilir ve yorgunluk gibi semptomlara yol açabilir. Demir açısından zengin gıdalar tüketmeyen adet gören kadınlar özellikle yüksek demir eksikliği riski altındadır. Bu nedenle doğru düzeyde demir içeren besinler tüketmek, büyük önem taşıyor.

İşte o besinler...

-Baklagiller

-Kırmızı et

-Ispanak

-Ciğer ve diğer sakatatlar

-Tofu

-Bitter çikolata

-Balık

-Kabak çekirdeği

-Kinoa

-Hindi

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